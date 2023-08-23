Российские ученые: аритмия повышает риск закупорки сосудов Фото: Артем КИЛЬКИН

Российские ученые доказали, что аритмия может повышать риски закупорки сосудов. Наличие проблем с сердечными ритмами способствует развитию атеросклероза.

Такой вывод сделали ученые Самарского государственного медицинского университета вместе с инженерами Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.

В рамках исследования ученые использовали два запатентованных устройства, которые смоделировали кровоток внутри артерии и в области, где она разделяется на два потока.

Наблюдали за сохранностью артерии при правильном сердечном ритме и аритмиях. Когда фиксировался сбой ритмов, начинал прогрессировать атеросклероз магистральных артерий.

-Колебание давления в артериях при наличии нарушения ритма в сосудах — это дополнительный фактор риска, – объяснила «Газете.Ru» автор проекта, директор международного научно-образовательного центра Кардиоваскулярной патологии и кардиовизуализации СамГМУ Ольга Германова.

Для человека в норме иметь упругие и эластичные сосуды, которые поддерживают питание организма и выдерживают скачки давления. Однако любое повреждение сосудистой стенки может привести к смерти.

- При атеросклерозе на сосуде образуется бляшка. Более крупный сосуд перекрывается. Из-за снижения кровотока, сосуды становятся более мягкими тонкими и хрупкими, сказала Пятому каналу врач-терапевт Елена Треско.

Кстати, отеки ног могут свидетельствовать о сбоях в работе сердца.

Их может провоцировать острые и хронические заболевания миокарда, патологии клапанов, изменения коронарных сосудов.

Если есть отеки, возможно, сердечная мышца не может эффективно сокращаться. Еще одна причина - дефекты клапанов не позволяют правильно разделять предсердие и желудочки сердца во время сокращений. Это приводит к обратному забросу крови и постоянному застою в камерах сердца, пишет Rt.