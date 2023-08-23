Психолог Зберовский: если пугать первоклассника школой, то он не захочет учиться Фото: Олег ЗОЛОТО

Доктор наук Андрей Зберовский рассказал о том, как настроить первоклассника на новый жизненный период, чтобы ребенок не боялся идти в школу, а наоборот, воспринимал это радостно и позитивно.

Он указал на ошибки, которые допускают родители при подготовке к 1 классу. Категорически нельзя пугать детей школой и говорить, что теперь его будут наказывать учителя, у него не останется свободного времени на развлечения, потому что надо будет учить уроки, а друзья из садика пойдут в другую школу.

Ребенок начинает плакать, замыкается в себе, так как ему больно потерять своих друзей и сменить весь уклад жизни. В итоге, будущий первоклассник воспринимает школу, как потерю чего-то приятного, значимого и привычного.

Родители должны запомнить главное правило: только позитивный настрой поможет ребенку безболезненно вступить в школьную жизнь. А увеличить желание стать школьником помогут реальные рассказы родителей об их приятных воспоминаниях того периода.

- Поступая в 1 класс, ты становишься взрослым, это большой качественный шаг в твоей жизни, и теперь мы будем с большим вниманием прислушаться к твоему мнению, - отметил психолог РИАМО.

Чаще горите ребенку, что в школе будет весело и интересно. Если ребенок замкнутый, то его может поддержать учитель. Педагог поможет влиться в коллектив, советует родителям психолог Елена Лосева в беседе с телеканалом «360».

О состоянии здоровья будущего ученика тоже надо тоже позаботиться и пройти медосмотр. Первоклассникам и старшеклассникам в возрасте 7, 15, 16 и 17 лет необходимо сдавать перед первым сентября общий анализ крови (ОАК) и общий анализ мочи (ОАМ), рассказала «Газете.Ru» врач-педиатр Злата Казаринова.