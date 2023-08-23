MWM: российский танк Т-14 “Армата” является самым передовым в мире Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Американский военный журнал Military Watch Magazine заявил, что российские танки Т-14 “Армата” в зоне спецоперации на Украине доказали свою мощь и превосходство над западными аналогами.

“К числу самых передовых особенностей танка T-14 относятся его система датчиков, огромная дальность поражения, превышающая аналогичный показатель танков НАТО в три раза”, — отмечают эксперты.

В публикации отмечен и мощный уровень бронезащиты, особенно в секции экипажа танка, а также выгодное соотношение мощности к весу. По мнению авторов статьи, на данный момент “Армата” является самым боеспособным танком в мире.

Напомним, недавно обозреватель 19Fortyfive Крис Осборн также отмечал, что “Армата” станет очень серьезным вызовом для бронетанковых подразделений ВСУ из-за ряда уникальных особенностей, которых нет у западных образцов вооружения.

Сайт KP.RU рассказывал, как проходило боевое крещение “Арматы”, почему оно состоялось только недавно и насколько разработка Т-14 приблизила российские войска к эпохе полностью роботизированной военной техники.