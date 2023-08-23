Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье23 августа 2023 12:15

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и главный трансплантолог РФ Сергей Готье обсудили перспективы региональной медицины

За шесть месяцев 2023 года операции по пересадке органов сделали 61 пациенту
Ксения БОГДАНОВА
Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Развитие трансплантологии в Кузбассе обсудили в ходе рабочей встречи глава региона Сергей Цивилев и главный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье. Директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова посетил ведущие клиники области.

«Кузбасс на сегодняшний день занимает одну из лидирующих позиций в стране по количеству успешно проведенных операций по пересадке органов. За первое полугодие этого года трансплантологи сохранили жизнь и здоровье 61 человеку. Сейчас мы в сотрудничестве с НМИЦ имени академика В.И. Шумакова выстраиваем и совершенствуем этот вид высокотехнологичной медицинской помощи по всей Сибири», - рассказал Сергей Цивилев.

Сергей Готье отметил, что кузбасские специалисты усовершенствовали работу по выявлению и маршрутизации пациентов, нуждающихся в пересадке органов. Кроме того, в больницах региона улучшилась диагностика и повысился уровень технологий операций по трансплантации.