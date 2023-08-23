Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и главный трансплантолог РФ Сергей Готье обсудили перспективы региональной медицины

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Развитие трансплантологии в Кузбассе обсудили в ходе рабочей встречи глава региона Сергей Цивилев и главный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье. Директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова посетил ведущие клиники области.

«Кузбасс на сегодняшний день занимает одну из лидирующих позиций в стране по количеству успешно проведенных операций по пересадке органов. За первое полугодие этого года трансплантологи сохранили жизнь и здоровье 61 человеку. Сейчас мы в сотрудничестве с НМИЦ имени академика В.И. Шумакова выстраиваем и совершенствуем этот вид высокотехнологичной медицинской помощи по всей Сибири», - рассказал Сергей Цивилев.

Сергей Готье отметил, что кузбасские специалисты усовершенствовали работу по выявлению и маршрутизации пациентов, нуждающихся в пересадке органов. Кроме того, в больницах региона улучшилась диагностика и повысился уровень технологий операций по трансплантации.