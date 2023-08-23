В Минпромторге рассказали, когда снизятся цены на мясо в России

Минпромторг России ожидает снижение цен на мясо в сентябре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сентябре после окончания «шашлычного сезона» цены на мясо в России снизятся, заявили в Министерстве промышленности и торговли страны.

«Коллеги из Минсельхоза, а также представители отраслевых ассоциаций отметили, что в сентябре ожидается снижение цен на мясо в связи с окончанием шашлычного сезона», – сказал журналистам замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Напомним, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что нынешний рост цен на мясо в России вызван сезонным фактором, и уже в конце августа ожидается их снижение на фоне роста производства.

Между тем Федеральная антимонопольная служба России направила запросы производителям мяса птицы в целях проверки обоснованности устанавливаемых цен. Кроме того, служба направила запросы производителям кормов для животных и представителям отраслевых ассоциаций, а также выдало двум производителям предписания по результатам сделок на рынке.