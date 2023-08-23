Минфин и Банк России смягчили ограничения выплаты дивидендов иностранцам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство финансов и Банк России приняли решение смягчить ограничения выплаты дивидендов иностранцам, которые осуществляют инвестиции в экономику РФ. Об этом в среду, 23 августа, проинформировал Минфин страны.

«Минфин России и Банк России смягчают ранее установленные ограничения выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в российскую экономику», — сказано в сообщении ведомства.

В Минфине пояснили, что теперь выплата прибыли иностранцам может осуществляться без ограничений, но ее размер не должен превышать объема вложений в РФ. Еще одно условие – инвестирование в экономику России, начиная с 1 апреля 2023 года.

В министерстве напомнили, что ранее размер дивидендов не мог превышать 50% от общего объема чистой прибыли предыдущего года при условии выполнения поставленных KPI.

Ранее правительство России предложило отменить ограничения на выплаты дивидендов некоторым иностранным инвесторам, которые вложились в акции российских компаний после введения санкций. Тогда первый вице-премьер Андрей Белоусов пояснял, что таким инвесторам было бы справедливо также разрешить вывод инвестиций за границу под контролем российского правительства в объемах, не превышающих сделанные вложения.

Сайт KP.RU писал, что правительство и Банк России подготовили проект указа об обмене иностранных активов на российские. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, для этого на первом этапе планируется разблокировать счета около 100 млрд рублей, подлежащих розничным инвесторам.