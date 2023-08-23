Игорь Артамонов: «Наши действующие именные дивизионы — флеровцы и пешковцы — показали себя отлично»

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Новому боевому подразделению ветеранские организации предложили присвоить имя легендарного Митрофана Ивановича Неделина. Соответствующее обращение уже направлено в Министерство обороны.

«Наши действующие именные дивизионы — флеровцы и пешковцы — показали себя отлично. Командование не раз отмечало самые лучшие качества бойцов. Их пример вдохновил многих, добровольцы уже есть. Ждём тех, кто готов к ним присоединиться», - сказал Игорь Артамонов.

Третий дивизион войдет в состав 299 парашютно-десантного полка. После боевого слаживания липецкое воинское подразделение будет направлено в зону СВО для защиты интересов Родины.