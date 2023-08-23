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НовостиНаука23 августа 2023 12:41

Посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» приземлился на поверхности Луны

Аппарат доставил на поверхность спутника Земли луноход
Екатерина КОСОБОКОВА
Посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» начал спуск к поверхности Луны

Посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» начал спуск к поверхности Луны

Фото: REUTERS

Индийское космическое агентство успешно завершило посадку на естественный спутник Земли модуля станции «Чандраян-3», который ранее вышел в заданную точку лунной орбиты. Прямую трансляцию происходящего ведет Индийская организация космических исследований.

По плану посадочный модуль должен доставить на поверхность естественного спутника Земли луноход.

Таким образом Индия стала четвертой в мире страной, которая смогла доставить свой космический аппарат на Луну.

Сайт KP.RU писал о том, что на Южном полюсе естественного спутника Земли планируется прилунение индийского аппарата «Чандраян-3». Его цель — поиск воды и другие исследования.

В лунной гонке, кроме Индии, собираются принять активное участие США, Япония и Китай. Запланировано, что до 2030 года на Луну будут запущено 17 миссий.