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НовостиЭкономика23 августа 2023 12:36

Мишустин счел неоправданными опасения вокруг исполнения бюджета России

Доходы казны оказались выше прогнозов на 135 миллиардов рублей, отметил глава правительства РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Мишустин счел неоправданными опасения вокруг исполнения бюджета России Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Мишустин счел неоправданными опасения вокруг исполнения бюджета России Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Опасения вокруг исполнения бюджета России не оправданы, поскольку его доходы за шесть месяцев уже превысили 12 триллионов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«В начале года звучали экспертные мнения о том, что бюджет сложно сбалансировать – разные цифры приводились. Уже по итогам шести месяцев видно, что все эти опасения не оправдались», – сказал он в ходе заседания правительства.

По словам главы кабинета министров, доходы бюджета оказались выше прогнозов на 135 миллиардов рублей и составили более 12 триллионов 300 миллиардов. Кроме того, отметил Мишустин, продолжаются рост несырьевых доходов.

Напомним, по прогнозу Минфина РФ, дефицит бюджета страны по итогам этого года составит не менее трех триллионов рублей. В ведомстве предполагают закрыть его главным образом за счет заимствований. Вместе с тем ожидается, что дефицит федерального бюджета постепенно сократится до 0,7% в 2025 году.