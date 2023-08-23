МИД РФ: Москва не оставит без ответа атаки Киева на гражданские объекты Фото: Михаил ФРОЛОВ

В МИД России заявили, что Москва не оставит без ответа попытки киевского режима атаковать гражданские объекты на территории Российской Федерации.

“Подобные преступные действия неонацистского киевского режима, превратившегося стараниями стран НАТО в инструмент противостояния России, станут предметом самого пристального внимания со стороны правоохранительных органов Российской Федерации. Не оставят их без ответа и наши вооружённые силы”, — приводят на сайте МИД России слова официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Дипломат подчеркнула, что западные союзники Киева активно содействуют подобным атакам, предоставляя киевскому режиму разведданные, помогающие в построении маршрутов атак беспилотников.

Захарова подчеркнула, что данные удары выглядят как “трусливая попытка” украинских властей и их кураторов “в бессильной злобе” отыграться на мирных россиянах за провал широкомасштабного наступления ВСУ и неспособность переломить ход конфликта на Украине.

Напомним, комментируя атаки украинских беспилотников на Москву, глава "Фонда наследия" Кевин Робертс отметил, что таким образом киевский режим доказывает то, что является агрессором в текущем конфликте и призвал Белый дом прекратить военную поддержку Украины.