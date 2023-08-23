Президент ЮАР: страны БРИКС должны быть готовы к стабилизации мира

Президент ЮАР заявил, что страны БРИКС должны стабилизировать мир Фото: REUTERS

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) должны быть готовы к стабилизации мира. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пленарной сессии саммита "пятерки" после выступления председателя КНР Си Цзиньпина.

"Мы, как БРИКС, должны быть готовым к тому, чтобы стабилизировать мир", — заявил Рамафоса в своей речи.

Глава ЮАР также выразил необходимость проводить совместные действия и поддерживать друг друга в сферах, где интересы стран объединения совпадают.

Кроме того, Рамафоса поддержал подход Китая о расширении БРИКС, назвав это необходимостью "в столь непростое время, как сейчас".

Ранее президент ЮАР на стартовавшем в Йоханнесбурге саммите БРИКС также отмечал, что страны объединения совместными усилиями могут изменить мировую экономику и международные отношения.