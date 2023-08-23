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НовостиЭкономика23 августа 2023 13:36

Центральный банк РФ повысил курс доллара на 24 августа до 94,44 рубля

Курс евро был снижен до 102,25 рубля
Сергей ЧИКОВ
Центробанк повысил курс доллара на 24 августа до 94,44 руб, курс евро снижен до 102,55 руб

Центробанк повысил курс доллара на 24 августа до 94,44 руб, курс евро снижен до 102,55 руб

Фото: REUTERS

Центральный Банк России установил официальный курс доллара на 24 августа в 94,44 рубля. Курс евро снизился до 102,25 рубля.

Напомним, 14 августа стоимость валют побила антирекорд марта 2022 года: цена одного доллара на московской бирже превысила 101 рубль, а евро продавался по 110 рублей.

ЦБ России оперативно пресек скачки курса национальной валюты и созвал внеплановое заседание совета директоров, после которого рубль укрепился и начал постепенно возвращаться к прежним значениям.

Также регулятор повысил ключевую ставку до 12 процентов и допустил повторное повышение в случае роста проинфляционных рисков.