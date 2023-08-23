Центральный банк РФ повысил курс доллара на 24 августа до 94,44 рубля

Центробанк повысил курс доллара на 24 августа до 94,44 руб, курс евро снижен до 102,55 руб Фото: REUTERS

Центральный Банк России установил официальный курс доллара на 24 августа в 94,44 рубля. Курс евро снизился до 102,25 рубля.

Напомним, 14 августа стоимость валют побила антирекорд марта 2022 года: цена одного доллара на московской бирже превысила 101 рубль, а евро продавался по 110 рублей.

ЦБ России оперативно пресек скачки курса национальной валюты и созвал внеплановое заседание совета директоров, после которого рубль укрепился и начал постепенно возвращаться к прежним значениям.

Также регулятор повысил ключевую ставку до 12 процентов и допустил повторное повышение в случае роста проинфляционных рисков.