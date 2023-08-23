Минюст РФ внес польскую организацию Za Wolna Rosje в перечень нежелательных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции России внесло польскую организацию Stowarzyszenie Za Wolna Rosje* (Ассоциация «За свободную Россию») в перечень нежелательных.

«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Stowarzyszenie Za Wolna Rosje*», – сказано на сайте министерства.

Как уточнили в ведомстве, организация была признана нежелательной в связи с причастностью к нарушениям прав и свобод человека и прав и свобод граждан России.

Напомним, Za Wolna Rosje* была признана Генеральной прокуратурой РФ нежелательной в середине августа. Идейными вдохновителями организации стали сбежавшие в Польшу Анастасия Сергеева и Мария Хармаст, которые причисляют себя к «репрессированному гражданскому обществу», заявили в ведомстве. Как утверждают в Генпрокуратуре, «За свободную Россию» организует проекты по идеологической обработке региональных журналистов для участия в пропагандистских кампаниях.

*организация признана нежелательной на территории РФ