Двое россиян пострадали в ДТП на юге Мексики Фото: Shutterstock

Двое россиян получили травмы в результате ДТП на юге Мексики. По данным Национального института миграции страны, автомобиль, на котором ехали граждане России, врезался в грузовик в муниципалитете Бетания, штат Чьяпас.

“Национальный институт миграции оказывает помощь двум молодым людям в возрасте 26 и 31 год из России, 34-летней женщине из Белоруссии и канадцу, которые получили травмы при столкновении грузовика с неисправными тормозами с их автомобилем”, — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что граждан России отправили на лечение в больницу Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас с подозрением на черепно-мозговые травмы. Консульства России, Белоруссии и Канады были оперативно проинформированы о происшествии.

Ведомство добавило, что россияне на постоянной основе проживали на территории Мексики. Также в этом ДТП погиб один гражданин Мексики. В данный момент полиция расследует причины происшествия.