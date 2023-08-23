Собчак вспомнила, как в молодости чуть не оказалась в базе эскортниц для олигархов

Собчак вспомнила, как в молодости чуть не оказалась в базе "девочек для олигархов"
Фото: Олег ЗОЛОТО
Ксения Собчак вспомнила, как после переезда из Санкт-Петербурга в Москву чуть не погубила свою репутацию. Она рассказала о знакомстве с известным в определенных кругах человеком, который зарабатывал на жизнь тем, что знакомил девушек с олигархами. Цели этих встреч были разными, кто-то даже выходил замуж.
Своих подопечных мужчина находил в ночных клубах и ресторанах, заносил из контакты в специальный блокнот и поддерживал с ними связь.
Как сообщает сайт mk.ru, встреча, которая чуть не пустила репутацию Собчак под откос, произошла в ночном клубе.
Мужчина подошел к ней и сказал: "Давай я запишу твой телефон. Я стилист, снимаю для журнала Vogue, хочу сфотографировать тебя".
Собчак задумалась, это шло в разрез с ее планами. Но она не успела ничего ответить, как поблизости оказалась подруга и буквально силой увела ее от собеседника.
- Никогда больше не говори с этим человеком! Тебя увидят рядом с ним – конец всему! - сказала она Ксении.
Собчак отметила, что раньше подобные люди хранили электронные базы, но в век Интернета все поменялось.