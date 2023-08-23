Собчак вспомнила, как в молодости чуть не оказалась в базе эскортниц для олигархов

Собчак вспомнила, как в молодости чуть не оказалась в базе "девочек для олигархов" Фото: Олег ЗОЛОТО

Ксения Собчак вспомнила, как после переезда из Санкт-Петербурга в Москву чуть не погубила свою репутацию. Она рассказала о знакомстве с известным в определенных кругах человеком, который зарабатывал на жизнь тем, что знакомил девушек с олигархами. Цели этих встреч были разными, кто-то даже выходил замуж.

Своих подопечных мужчина находил в ночных клубах и ресторанах, заносил из контакты в специальный блокнот и поддерживал с ними связь.

Как сообщает сайт mk.ru, встреча, которая чуть не пустила репутацию Собчак под откос, произошла в ночном клубе.

Мужчина подошел к ней и сказал: "Давай я запишу твой телефон. Я стилист, снимаю для журнала Vogue, хочу сфотографировать тебя".

Собчак задумалась, это шло в разрез с ее планами. Но она не успела ничего ответить, как поблизости оказалась подруга и буквально силой увела ее от собеседника.

- Никогда больше не говори с этим человеком! Тебя увидят рядом с ним – конец всему! - сказала она Ксении.

Собчак отметила, что раньше подобные люди хранили электронные базы, но в век Интернета все поменялось.