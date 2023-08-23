Канада ввела санкции против четырех физических и 29 юрлиц из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канада ввела санкции в отношении четырех физических и 29 юридических лиц в России, заявил на форуме "Крымская платформа" глава канадского правительства Джастин Трюдо.

Как уточнил политик, санкции введены против структур в военном, промышленном, финансовом и ядерном секторах РФ. По словам Трюдо, ограничения должны убедить Москву вывести войска с территории Украины.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе власти Канады ввели санкции в отношении трех московских судов. Речь идет о Басманном, Хамовническом и Московском городских судах. Кроме того, Оттава применила санкции против 15 физических лиц из России, которые являются представителями в сферах юстиции и безопасности.

Напомним, под ограничения от 20 июля 2023 попали 39 физических и 25 юридических лиц из России. Среди них исполнители Филипп Киркоров, Тимати, певицы Валерия и Юлия Чичерина, режиссер Никита Михалков, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, а также актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян.