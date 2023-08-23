Роскосмос поздравил индийских коллег с приземлением модуля «Чандраян-3» на Луну Фото: REUTERS

Роскосмос поздравил индийских коллег с приземлением аппарата «Чандраян-3» на Луну.

«Госкорпорация Роскосмос поздравляет индийских коллег с успешным прилунением аппарата «Чандраян-3», – говорится в Telegram-канале компании.

Как отметили в Роскосмосе, исследования Луны важны для всего человечества, а сам спутник Земли в будущем может стать площадкой для освоения дальнего космоса.

Напомним, в среду, 23 августа, индийское космическое агентство успешно завершило посадку на Луну модуля станции «Чандраян-3», который ранее вышел в заданную точку лунной орбиты. По плану посадочный модуль должен доставить на поверхность естественного спутника Земли луноход.

Таким образом Индия стала четвертой в мире страной, которая смогла доставить свой космический аппарат на Луну. В лунной гонке, кроме Индии, собираются принять активное участие США, Япония и Китай. Запланировано, что до 2030 года на нее будут запущены 17 миссий.