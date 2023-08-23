Центробанк РФ сообщил о росте инфляционных ожиданий среди россиян

Центробанк РФ: инфляционные ожидания россиян в августе выросли до 11,5% Фото: REUTERS

Центральный Банк России сообщил, что ожидания россиян по поводу роста темпов инфляции в августе выросли на 0,4 п. п. и составили 11,5 процента.

“По данным опроса ООО „инФОМ“, в августе 2023 г. медианная оценка инфляционных ожиданий на годовом горизонте составила 11,5% (+0,4 п. п. к июлю, +1,0 п. п. к среднему за II квартал 2023 г.)”, — следует из отчета регулятора.

Отмечается, что на фоне ослабления курса национальной валюты ожидания ускорения инфляции возникли как у граждан со сбережениями, так и без них. При этом медианное значение по подгруппе со сбережениями в августе составила 10,4 процента.

Напомним, 14 августа рубль побил антирекорд марта 2022 года: цена одного доллара на московской бирже превысила 101 рубль, а евро продавался по 110 рублей.

В ответ на ослабление курса национальной валюты ЦБ России поднял ключевую ставку до 12 процентов и не исключил повторного роста ставки в случае повышения проинфляционных рисков.