Что случилось за день: главные события 23 августа

Российский МиГ-29 сопроводил норвежский патрульный самолет над Баренцевым морем Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство обороны сообщило, что в среду, 23 августа, истребитель Воздушно-космических сил России перехватил самолет патрульной авиации P8-A Poseydon ВВС Норвегии над Баренцевым морем. При приближении российского истребителя норвежский самолет развернулся от границы РФ. В Минобороны заверили, что полет МиГ-29 был выполнен без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном ВВС Норвегии.

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