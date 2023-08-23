МИД ЮАР: страны БРИКС договорились о принципах расширения объединения

Cтраны БРИКС договорились о принципах расширения объединения Фото: REUTERS

Глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор сообщила, что страны БРИКС договорились о принципах расширения объединения.

“Группа БРИКС... приняла документ, в котором излагаются принципы... расширения группы”, — заявила министр.

Напомним, с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге проходит саммит БРИКС. Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите заявил, что в период своего председательства в объединении в 2024 году Москва будет способствовать выполнению всех решений текущего саммита, в том числе по вопросам расширения союза.

В начале августа лидеры 23 стран официально заявили о заинтересованности во вступлении в БРИКС. Заявки на вступление подали Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Палестина и некоторые другие государства.

В свою очередь президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что страны БРИКС не противопоставляют себя другим объединениям и лишь пытаются создать новый эффективный блок "Глобального Юга".