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НовостиЗвезды23 августа 2023 15:12

Писатель Поляков: манифесты Богомолова – это имитация консервативных заявлений

Писатель уверен, что многое высказанное в документе, не разделяется автором
Елена АКИМОВА
Писатель Поляков: манифесты Богомолова – это имитация консервативных заявлений

Писатель Поляков: манифесты Богомолова – это имитация консервативных заявлений

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Писатель Юрий Поляков резко высказался о манифестах, написанных Константином Богомоловым. Скандально-известный столичный режиссер, муж Ксении Собчак, удивил общественность в 2021 году. Свою работу он назвал «Похищение Европы 2.0», где прямым текстом осудил навязываемые России «западные ценности».

Прошло несколько лет, а периодически манифест дает о себе знать.

Писатель, поэт, драматург и общественный деятель, председатель Национальной ассоциации драматургов Юрий Поляков заявил, что манифест Богомолова - это имитация консервативных политических заявлений.

В его искренность писатель не верит. Он убежден, что подобная позиция была удобна, чтобы не лишиться своего поста.

- Я думаю, что это имитация. Просто ему объяснили, что для того чтобы сохраниться во главе этого театра, - сказал писать Абзацу.

Он отметил, что многие выражения в манифесте «имитирует консервативно-политическое мышление на уровне пародии». Скорее всего, составляя документ автор немало повеселился.

- Когда они писали там с кем-то это дело, они просто ржали, – заключил Поляков.