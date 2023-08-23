Писатель Поляков: манифесты Богомолова – это имитация консервативных заявлений Фото: Борис КУДРЯВОВ

Писатель Юрий Поляков резко высказался о манифестах, написанных Константином Богомоловым. Скандально-известный столичный режиссер, муж Ксении Собчак, удивил общественность в 2021 году. Свою работу он назвал «Похищение Европы 2.0», где прямым текстом осудил навязываемые России «западные ценности».

Прошло несколько лет, а периодически манифест дает о себе знать.

Писатель, поэт, драматург и общественный деятель, председатель Национальной ассоциации драматургов Юрий Поляков заявил, что манифест Богомолова - это имитация консервативных политических заявлений.

В его искренность писатель не верит. Он убежден, что подобная позиция была удобна, чтобы не лишиться своего поста.

- Я думаю, что это имитация. Просто ему объяснили, что для того чтобы сохраниться во главе этого театра, - сказал писать Абзацу.

Он отметил, что многие выражения в манифесте «имитирует консервативно-политическое мышление на уровне пародии». Скорее всего, составляя документ автор немало повеселился.

- Когда они писали там с кем-то это дело, они просто ржали, – заключил Поляков.