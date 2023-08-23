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НовостиПолитика23 августа 2023 15:22

Экс-советник Кучмы Соскин: Россия разнесет ВСУ, если Киев бросит все силы на юг

Ранее NYT сообщало, что американские генералы советовали Киеву перебросить все силы на Запорожское направление
Сергей ЧИКОВ
Экс-советник Кучмы Соскин: РФ разнесет ВСУ, если Киев по совету США бросит силы на юг

Экс-советник Кучмы Соскин: РФ разнесет ВСУ, если Киев по совету США бросит силы на юг

Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин заявил, что российские войска уничтожат остатки Вооруженных сил Украины, если командование ВСУ переместит их на Запорожское направление по совету американских генералов.

“Американцы требуют от украинского командования, <…> чтобы они сосредоточили все войска под Запорожьем. <…> Вот это кайф будет, Россия сразу все уничтожит. Это еще те ребята сидят там в Соединенных Штатах”, — сказал Соскин в своем видеоблоге на Youtube.

Ранее газета New York Times заявила, что американские генералы советуют Киеву перестать “распылять” свои силы по всей линии соприкосновения и направить их на усиление группировки ВСУ в Запорожье. При этом, утверждает издание, главком ВСУ Залужный якобы согласился с ними.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил, что командование ВСУ уже перебросило на Запорожское направление свои лучшие резервы, после разгрома которых от украинской армии фактически ничего не останется.