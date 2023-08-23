Экономист объяснил, почему пенсия в 100 тысяч рублей в России пока невозможна

Аналитик Беляев: пенсия в 100 тысяч рублей пока нереальна в России Фото: Евгения ГУСЕВА

Экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, от чего зависит размер пенсии у россиян и почему мечта о выплатах в 100 тысяч рублей - нереальна. Аналитик теоретически допускает такой вариант, но при определенных условиях.

Во-первых, должна быть высокая заработная плата, которую работник получает не в конверте. Также учитывается трудовой стаж, оклад, от которого работодатель регулярно отчислял налог в Пенсионный фонд.

- И хотя мы стандарты ООН практически выполняем, но зарплаты у нас небольшие, ведь они выплачиваются не из бюджета, - поясняет Беляев в разговоре с NEWS.ru.

Во-вторых, назначить пенсию, какую мы хотим, нереально. Но можно начать самостоятельно заботиться о будущем, и инвестировать средства в ценные бумаги или создать пенсионный план.

Известно, что в России с 1 сентября не будет индексации пенсий на федеральном уровне, однако повышение выплат коснется тех, кто официально уволился с работы в августе и кому сентябре исполнится 80 лет.