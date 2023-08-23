Путин поддержал программу развития Запорожской области на 10 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поддержал программу развития Запорожской области на ближайшие 10 лет, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.

«Программу представил – весь ее концепт. Владимир Владимирович поддержал, подписал документ на кабинет министров», – сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам врио главы Запорожской области, сейчас программу нужно привести в соответствие с законодательством России.

Напомним, Балицкий сообщил, что президент России во время встречи с ним поднял тему спецоперации и подтвердил, что Россия еще ничего не начинала. Врио главы Запорожья отметил, что разговор с главой государства внушил ему очень высокое доверие.

Путин встретился с Балицким в Кремле для того, чтобы обсудить текущую обстановку и наметить планы на будущее. Российский лидер положительно оценил работу его команды, а также отметил стабилизацию экономической и социальной ситуаций.