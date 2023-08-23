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НовостиПолитика23 августа 2023 15:23

Путин поддержал программу развития Запорожской области на 10 лет

Глава государства подписал документ на кабинет министров, сообщил врио главы региона Балицкий
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин поддержал программу развития Запорожской области на 10 лет

Путин поддержал программу развития Запорожской области на 10 лет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поддержал программу развития Запорожской области на ближайшие 10 лет, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.

«Программу представил – весь ее концепт. Владимир Владимирович поддержал, подписал документ на кабинет министров», – сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам врио главы Запорожской области, сейчас программу нужно привести в соответствие с законодательством России.

Напомним, Балицкий сообщил, что президент России во время встречи с ним поднял тему спецоперации и подтвердил, что Россия еще ничего не начинала. Врио главы Запорожья отметил, что разговор с главой государства внушил ему очень высокое доверие.

Путин встретился с Балицким в Кремле для того, чтобы обсудить текущую обстановку и наметить планы на будущее. Российский лидер положительно оценил работу его команды, а также отметил стабилизацию экономической и социальной ситуаций.