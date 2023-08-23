ФАС: 30 торговых сетей в регионах ограничат наценки на социально значимые товары Фото: Мария ЛЕНЦ

Около 30 региональных торговых сетей в 25 регионах России добровольно ограничат наценки на отдельные категории социально значимых товаров. Об этом в среду, 23 августа, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Порядка 30 торговых сетей из 25 регионов России приняли на себя добровольные обязательства по ограничению собственных наценок на уровне не более 5% от закупочной цены на отдельные категории социально значимых товаров», - сказано в сообщении ведомства.

В ФАС пояснили, что инициатива об ограничении наценок на социально значимые товары была озвучена на состоявшемся ранее совещании в Минпромторге России. В ведомстве считают, что введенные ограничения позволят повысить доступность социально значимых товаров для населения страны. ФАС также пообещало проконтролировать исполнение обязательств, которые взяли на себя региональные торговые сети.

Ранее ФАС сообщала, что ряд федеральных торговых сетей ввел ограничение наценки в 5% на некоторые товары. В ведомстве отмечали, что ограничения коснулись четырех категорий социально значимых товаров. Речь идет о сахаре, молочной продукции, овощах «борщевого набора», а также о хлебе и хлебобулочных изделиях.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее отмечал, что российское правительство готово приступить к госрегулированию цен на социально значимые товары только в самом крайнем случае при необоснованном росте цен.