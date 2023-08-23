Путин поздравил премьера Индии с успешной посадкой модуля «Чандраян-3» на Луну Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра и президента Индии Драупади Мурму и Нарендру Моди с успешным приземлением аппарата «Чандраян-3» на Луну.

«Примите сердечные поздравления по случаю успешной посадки индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну в районе её Южного полюса», – приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

Как отметил глава российского государства, посадка модуля на Луну стала большим шагом в освоении космического пространства и свидетельством впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере. Путин также передал руководству и коллективу Индийской организации космических исследований поздравления и пожелания новых свершений.

Напомним, в среду, 23 августа, индийское космическое агентство успешно завершило посадку на Луну модуля станции «Чандраян-3», который ранее вышел в заданную точку лунной орбиты. По плану посадочный модуль должен доставить на поверхность естественного спутника Земли луноход.