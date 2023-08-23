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НовостиВ мире23 августа 2023 15:51

Мэр Львова заявил, что город зимой может остаться без электричества

По его словам, запас прочности энергетической системы существенно снизился
Екатерина КОСОБОКОВА
Мэр Львова заявил, что город зимой может остаться без электричества

Мэр Львова заявил, что город зимой может остаться без электричества

Фото: REUTERS

Львов, расположенный в Западной Украине, зимой может остаться без электричества. Такое заявление сделал мэр города Андрей Садовый.

«Нам нужно готовиться к ситуации, когда Львов может быть месяц, а то и два без электроснабжения», - цитирует Садового издание «Страна».

Глава Львова пояснил, что запас прочности энергетической системы города существенно снизился. По его словам, при возникновении сложной ситуации, в два раза выше будет спрос на заправку генераторов и транспортировку воды.

Ранее эксперт в области энергетики Юрий Корольчук сообщал, что зимой на Украине возможно отключение электричества на длительный период даже без каких-либо ударов по инфраструктуре. Он предупредил, что отключать электричество будут и на восемь, и на десять часов.

Сайт KP.RU писал, что ранее нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины обратилось с предложением к правительству страны, которое заключается в повышении цен на электроэнергию в два раза.