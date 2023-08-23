Мэр Львова заявил, что город зимой может остаться без электричества Фото: REUTERS

Львов, расположенный в Западной Украине, зимой может остаться без электричества. Такое заявление сделал мэр города Андрей Садовый.

«Нам нужно готовиться к ситуации, когда Львов может быть месяц, а то и два без электроснабжения», - цитирует Садового издание «Страна».

Глава Львова пояснил, что запас прочности энергетической системы города существенно снизился. По его словам, при возникновении сложной ситуации, в два раза выше будет спрос на заправку генераторов и транспортировку воды.

Ранее эксперт в области энергетики Юрий Корольчук сообщал, что зимой на Украине возможно отключение электричества на длительный период даже без каких-либо ударов по инфраструктуре. Он предупредил, что отключать электричество будут и на восемь, и на десять часов.

Сайт KP.RU писал, что ранее нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины обратилось с предложением к правительству страны, которое заключается в повышении цен на электроэнергию в два раза.