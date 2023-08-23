Врач объяснила, почему у курильщиков ухудшается цвет лица Фото: Shutterstock

Врач-косметолог, дерматолог, миколог Нана Носарева в беседе с «Газетой.ru» предупредила, что курение не только поражает внутренние органы, но и сказывается на коже лица, которая становится грубой, дряблой, рыхлой и серо-землистого цвета.

По ее словам, все это происходит из-за попадания в кровь продуктов распада никотина, которые снижают тонус сосудов. Кроме того, под воздействием смол происходит распад витамина С.

«Под воздействием никотина возрастает активность свободных радикалов, которые вызывают очень быстрое старение кожи за счёт изменения структуры коллагена и эластина, отвечающих за упругость и эластичность кожи», - пояснила специалист.

Носарева также сообщила, что курение оказывает пагубное влияние и на волосы, которые становятся тусклыми и ломкими.

Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с RT заявил, что есть предложение о нанесении предупреждающих надписей о вреде табака на каждую сигарету. По его словам, «страшные картинки» на упаковках принесли свою пользу для пограничного потребителя.

Тем временем, как передавала «Российская газета», курение электронных сигарет на рабочем месте была названа привычкой, которая больше всего раздражают коллег по работе. Так ответили 97% участников опроса.