Кадыров: разведчики спецназа «Ахмат» совершили успешную вылазку в тыл ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров в среду, 23 августа, проинформировал об успешной вылазке в тыл украинской армии разведчиков спецназа «Ахмат». Произошло это на Кременском направлении.

«Славная охота разведчиков спецназа «Ахмат» на Кременском направлении. Бойцы отряда зашли в тыл врага на протяжении почти пяти километров», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в ходе вылазки были обезврежены девять мин, две растяжки и ликвидирован минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам главы Чечни, миномет, который был «исписан нацистскими лозунгами и свастикой», российские бойцы забрали в качестве трофея.

Ранее министерство обороны России сообщило об отражении атак ВСУ на Донецком направлении. Так, подразделения группировки войск «Южный» отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Невельское, Майорск и Курдюмовка. Потери противника на Донецком направлении составили до 180 бойцов.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказывал, что потери ВСУ за июль составили 20 824 человека и 2227 единиц вооружения. Он также отмечал, что поставляемое Украине странами Запада оружие не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает конфликт.