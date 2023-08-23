Названы актуальные тренды школьной одежды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стиль Дженны Ортеги из сериала «Уэнсдей», альтернативные оттенки и преппи-стиль стали тремя главными трендами школьной моды в 2023/2024 году. Об этом в беседе с «Газета.Ru» рассказали эксперты российского бренда одежды.

Популярной была названа эстетика dark academia, показанная в сериале «Уэнсдей». Специалисты отметили, что цветовая палитра этого стиля преимущественно темные цвета, то есть преобладает графитовый серый, а также темный ореховый.

Сообщается, что любители такого тренда выберут платья А-силуэта с кружевными воротниками, а также блузки с «драматичными» рукавами, дополнив такой образ классической обувью на массивной подошве.

Кроме того, эксперты обратили внимание на стиль преппи, который был вдохновлен формой элитных частных школ. Одежда в таком стиле представляет из себя рубашки в оксфордскую полоску, мини-юбки в складку, а также объемные кардиганы и жилетки с фактурной вязки.

Ранее стало известно, что общая стоимость формы и школьных принадлежностей возросла на 12%, а больше всего подорожала форма - на 20%. Как передавал «Пятый канал», по подсчетам Росстата, что для того, чтобы одеть мальчика, родителям придется отдать не менее 22 тысяч рублей, а на девочку – по меньшей мере 26 тысяч рублей.

Тем временем, психолог доктор наук Андрей Зберовский заявил об ошибке, которую допускают родители при подготовке ребенка к школе. Как писал RT, специалист призвал не пугать детей школой, а рассказать им о позитивных сторонах учебы, в том числе знакомстве с новыми друзьями.