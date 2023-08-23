Политолог Кисляков назвал важным вердикт суда о геноциде под Сталинградом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Волгоградский областной суд в среду, 23 августа, признал геноцидом советского народа действия нацистов, совершенные под Сталинградом в период с июля 1942 по февраль 1943 года.

Значение судебного вердикта «Ридусу» прокомментировал политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Евгений Кисляков, подчеркнув, что историческая справедливость в вопросе осуждения нацизма, а также его деяний не имеет срока давности.

Политолог напомнил, что в материалах суда, среди прочего, сообщалось, что в годы Великой Отечественной войны на территории области было 47 нацистских лагерей, в которых содержались свыше 95 тысяч военнопленных, а жертвами действий нацистов стали 350 тысяч человек. Кроме того, указывался и ущерб, нанесенный бомбардировками, который, согласно оценкам, составил по меньшей мере, 17 трлн рублей».

«И спустя время мы все равно должны дать точную юридическую оценку этих действий. Ведь нам важно не допустить современных реинкарнаций фашизма, мы обязаны помнить, насколько ужасна эта идеология оказалась для человечества и к каким потерям привела», - заявил политолог.