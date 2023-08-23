Психолог рассказал, почему возникает зависимость от такси и доставок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Психолог, доктор наук Андрей Зберовский в беседе с РИАМО заявил, что зависимость от доставок и такси возникает из-за того, что человек боится выходить из зоны комфорта.

Как отметил эксперт, такси и доставки создают комфортную среду для тех, у кого не развита коммуникация. В данном случае человеку не нужно общаться с незнакомыми людьми или же оказываться в новых местах и разбираться в картах.

«Зона роста - это когда мы выходим за пределы своего комфорта. Когда человек не выходит из зоны своего комфорта, это приводит к тому, что человек не развивается», - отметил специалист.

Ранее аналитики провели исследование, назвав среднюю зарплату таксиста в России. Как сообщил RT, средняя зарплата таксиста составляет чуть более 58 тысяч рублей, но самые высокие заработки в Москве, где водитель такси может получать до 95 тысяч рублей в месяц.

Как передавал Life.ru, услуги такси и доставка товаров находятся в топе популярных занятий среди самозанятых. Кроме того, в списке значатся аренда квартир и оказание ремонтных и маркетинговых услуг.