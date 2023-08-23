Российский полковник предрек ВСУ проблемы с техникой в скором времени Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Lenta.ru рассказал, что с приходом осеннего периода переданная украинским войскам западная техника столкнется с некоторыми проблемами, поскольку многие из ее образцов не способны работать при плохих погодных условиях и низких температурах.

«Конечно, осенью, когда наступит распутица, Украине будет очень проблематично наступать, тем более, что техника, которая была поставлена Украине … не будет способна выполнять функции, которые ей предназначены при низких температурах и плохих погодных условиях», - заявил он, отметив, что российская техника полностью готова к таким условиям.

Как писал RT, ранее бывший советник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестанут вести боевые действия через месяц из-за осенних дождей, а также полученного урона в личном составе и технике.

Тем временем, как сообщал Life.ru, командир российского вертолетного звена с позывным Самара за десять минут уничтожил пять единиц западной бронетехники украинских войск, в том числе немецкий танк Leopard и две БМП Bradley.