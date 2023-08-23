Путин: значение победы в Курской битве невозможно переоценить Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 23 августа, заявил, что значение победы в Курской битве невозможно переоценить. Он пояснил, что она завершила перелом во Второй мировой войне.

«Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить. Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, завершила перелом всей Второй мировой войны», - заявил Путин на праздновании 80-летия победы Красной армии в Курской битве.

Он напомнил, что никакие «Тигры», «Пантеры» и другие нацистские «звери» тогда не могли сломить дух советских воинов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Курская битва стала символом отваги и единства народа, став переломным сражением Великой Отечественной войны.

80-я годовщина разгрома советскими войсками 30 немецко-фашистских дивизий в Курской битве празднуется 23 августа.