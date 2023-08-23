Восемь мигрантов задержаны из-за драки в Москве

Восемь мигрантов были задержаны из-за драки в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Громкие разборки произошли в районе Богородское на востоке Москвы вечером во вторник, 22 августа.

Как передает «Царьград», в правоохранительные органы позвонили с улицы около дома №3 по 3-й Богатырской, где дрались мужчины. Когда полиция приехала, нарушители разбежались.

Отмечается, что долго нарушителей искать не пришлось. Восемь мигрантов были задержаны на месте. По предварительной данным, иностранные граждане проживали в общежитии, которое находилось недалеко от места драки.

Задержанных отправили в отделение, после чего правоохранители составили на них административные протоколы.

На данный момент выясняются обстоятельства конфликта. Известно, что в результате произошедшего пострадавших нет.

Напомним, в апреле этого года, трое приезжих получили ранения в массовой драка на западе Москвы. Как сообщалось, между двумя группа мужчин произошел конфликт, который перерос в драку.