Летчик Липовой: для получения F-16 украинским войскам придется постараться Фото: REUTERS

Председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», в прошлом военный летчик Сергей Липовой в беседе с «Царьградом» рассказал, что для получения истребителей F-16 украинской армии придется постараться.

Бывший летчик обратил внимание на то, что все обучение на английском языке, на нем будут и инструкции. «Все методики и все оборудование в кабине на английском. Поэтому без знания английского весь остальной процесс будет бессмысленным», - отметил он.

По его словам, украинских пилотов могут собрать в одну группу, после чего начать усиленно натаскивать их в течение двух-трех месяцев английскому языку.

«Но, опять же, у кого-то есть способности к изучению иностранных языков, у кого-то они полностью отсутствуют», - заявил он, подчеркнув, что процесс передачи истребителей продлится по меньшей мере полгода.

Липовой также указал на необходимость проводить подготовку инженерно-технического состава, инженерных аэродромных сетей, на которых собираются размещать эти истребители.