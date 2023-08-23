Министр просвещения РФ оценил уровень развития самарского образования

Мальчишки смены "Движение Первых" рассказали министру Сергею Кравцову (справа) и губернатору Дмитрию Азарову о своих планах и принципах. Фото: Юлия Рубцова

Самарская область стала одним из 15-ти пилотных субъектов России, где реализуют федеральную программу, направленную на восстановление и строительство объектов для отдыха и оздоровления детей.

Инициировала создание программы председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая открывала в детском центре первую смену в этом году.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вместе с губернатором Дмитрием Азаровым встретились с воспитанниками детского центра "Авангард-Самара" и побывали в новом комфортном корпусе.

- Мы развиваем систему детских центров в стране при поддержке Совета Федерации. Хочу поблагодарить вас, Дмитрий Игоревич, за прекрасную организацию системы образования в целом. В Самарской области активно строятся школы, детские сады, все задачи, поставленные президентом нашей страны, выполняются в срок, без сбоев, - подчеркнул глава ведомства.

Дмитрий Азаров в ответ выразил признательность Сергею Кравцову за поддержку проектов в образовательной сфере как методической, так и финансовой. За несколько лет в регионе построено 9 школ, только в этом году звонок на первый урок прозвенит еще в трех. Продолжается работа по расширению сети детских садов. Построено уже 54 детских дошкольных учреждения.

Регион получил из федерального бюджета средства на проведение ремонта и строительство новых корпусов в детских оздоровительных учреждениях. Именно на эти средства и был построен новый корпус в детском центре «Авангард-Самара». После проведенных работ здесь может отдыхать до 226 детей в смену.