Четверть жителей Москвы работает на одном месте более десяти лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около четверти жителей Москвы (21%) находится на одном рабочем месте более десяти лет. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на платформы «Авито Работа».

Как уточняется, около 2% работают на одном месте семь - десять лет, а 14% респондентов сообщили, что работают на своем месте пять – семь лет, три - четыре года в одной компании работают около 20% опрошенных. До трех лет в одной фирме провел 21% москвич, а менее одного года — 11%.

Кроме того, 83% участника опроса заявили, что их устраивает компания, в которой они работают.

Согласно результатам опроса, который представил RT, самая популярная проблема, с которой сталкивались россияне при поиске подработки, была небольшая оплата труда. Так заявило 27% опрошенных.

Тем временем, как писал «Пятый канал», согласно результатам опроса Аналитического центра НАФИ, ежегодно в России работодатели переплачивают невыспавшимся сотрудникам 3,5 трлн рублей, а больше всего от недосыпа страдают женщины в возрасте от 35 до 44 лет.