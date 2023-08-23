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НовостиЭкономика23 августа 2023 18:22

Четверть жителей Москвы работает на одном месте более десяти лет

«Авито Работа»: 21% москвичей работает на одном месте более десяти лет
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Четверть жителей Москвы работает на одном месте более десяти лет

Четверть жителей Москвы работает на одном месте более десяти лет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около четверти жителей Москвы (21%) находится на одном рабочем месте более десяти лет. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на платформы «Авито Работа».

Как уточняется, около 2% работают на одном месте семь - десять лет, а 14% респондентов сообщили, что работают на своем месте пять – семь лет, три - четыре года в одной компании работают около 20% опрошенных. До трех лет в одной фирме провел 21% москвич, а менее одного года — 11%.

Кроме того, 83% участника опроса заявили, что их устраивает компания, в которой они работают.

Согласно результатам опроса, который представил RT, самая популярная проблема, с которой сталкивались россияне при поиске подработки, была небольшая оплата труда. Так заявило 27% опрошенных.

Тем временем, как писал «Пятый канал», согласно результатам опроса Аналитического центра НАФИ, ежегодно в России работодатели переплачивают невыспавшимся сотрудникам 3,5 трлн рублей, а больше всего от недосыпа страдают женщины в возрасте от 35 до 44 лет.