Тела семи человек извлекли из-под обломков на месте падения самолета под Тверью. Фото: кадр из видео

Спасатели извлекли из-под обломков тела семи человек на месте падения самолета в Тверской области. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Бологовского округа.

«Тела семерых погибших извлечены», - подтвердили в службе.

Дежурный врач Единого диспетчерского центра скорой и неотложной помощи Тверской области сообщил, что на месте происшествия находится бригада скорой помощи, но непосредственно к месту крушения медиков не пускают.

Ранее МЧС сообщало, что частный самолет разбился в Бологовском районе Тверской области. По предварительным данным, на борту бизнес-джета находилось 10 человек, в том числе три члена экипажа, все они погибли. Позже стало известно об обнаружении тел восьми человек.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в данной авиакатастрофе погиб Евгений Пригожин. В Росавиации сообщали, что в списках пассажиров разбившегося самолета было имя российского бизнесмена. Однако официального подтверждения смерти Пригожина пока нет.