Движение поездов под Таганрогом было задержано из-за упавшего на пути коптера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коптер гражданского назначения упал на железнодорожные пути под Таганрогом в Ростовской области, в результате чего было задержано движение поездов.

По информации ROSTOV.KP.RU, предмет, который был похож на беспилотный летательный аппарат, нашли утром в среду, 23 августа, на железнодорожных путях на участке Таганрог - Пассажирский – Морская.

В Северо-Кавказской железной дороге проинформировали, что из-за произошедшего на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Также пришлось временно остановить движение поездов на Таганрогском направлении. После того, как полицейские завершили работы, движение было возобновлено, задержка составила 1 час и 20 минут.

По информации пресс-службы губернатора Ростовской области, неизвестный предмет оказался коптером гражданского назначения, который потерял управление. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают его владельца.

Ранее сообщалось о временной остановке движения поездов по Крымскому мосту 17 июля 2023 года. Тогда глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и предложил выбрать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.