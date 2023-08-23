Минобороны: над Брянской областью уничтожены два БПЛА

Два беспилотника сбили российские средства ПВО над Брянской областью. Фото: REUTERS

Российские средства ПВО пресекли попытку ВСУ осуществить террористические атаки с применением беспилотников на территории Брянской области. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.

Сообщается, что около 22.00 в среду 23 августа два беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Брянской области. Речь идет о БПЛА самолетного типа, уточнили в ведомстве.

Ранее российские системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата в Калужской области.

Также сообщалось, что обломки беспилотника повредили жилой дом, магазин и ангар в Химках.

Тем временем российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью беспилотник Вооруженных сил Украины, сообщает Министерство обороны РФ.

Напомним, трое мирных жителей погибли в результате атаки беспилотника украинских войск по территории санатория в селе Лавы Валуйского городского округа в Белгородской области.