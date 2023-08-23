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НовостиПолитика23 августа 2023 19:55

Минобороны: над Брянской областью уничтожены два БПЛА

Речь идет о беспилотных аппаратах самолетного типа
Мария ПАВЛОВА
Два беспилотника сбили российские средства ПВО над Брянской областью.

Два беспилотника сбили российские средства ПВО над Брянской областью.

Фото: REUTERS

Российские средства ПВО пресекли попытку ВСУ осуществить террористические атаки с применением беспилотников на территории Брянской области. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.

Сообщается, что около 22.00 в среду 23 августа два беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Брянской области. Речь идет о БПЛА самолетного типа, уточнили в ведомстве.

Ранее российские системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата в Калужской области.

Также сообщалось, что обломки беспилотника повредили жилой дом, магазин и ангар в Химках.

Тем временем российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью беспилотник Вооруженных сил Украины, сообщает Министерство обороны РФ.

Напомним, трое мирных жителей погибли в результате атаки беспилотника украинских войск по территории санатория в селе Лавы Валуйского городского округа в Белгородской области.