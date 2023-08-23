ФРГ передала Украине 22 млрд евро с начала спецоперации

Анналена Бербок назвала общую сумму помощи, оказанной ФРГ Киеву с начала спецоперации. Фото: REUTERS

ФРГ предоставила Киеву помощь на сумму, превышающую 22 млрд евро. Такую цифру озвучила в среду 23 августа глава германского МИД Анналена Бербок, выступая с видеообращением на форуме «Крымская платформа», уточнив, что помощь на эту сумму была предоставлена Украине с начала конфликта.

«Германия предоставила более €22 млрд двусторонней помощи в самых разных областях: от палаток и генераторов до основных боевых танков и новейших систем противовоздушной обороны», - цитирует ТАСС главу германского внешнеполитического ведомства.

Бербок добавила, что ФРГ будет оказывать поддержку Киеву, «сколько потребуется».

Накануне министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что предложил депутатам Бундестага закладывать 5 млрд евро в год на оказание военной помощи Украине.

Тем временем в США высказались против выделения 24 млрд долларов помощи Украине, а конгрессмен Грин назвала помощь Украине позором для США.

Ранее премьер Финляндии Орпо анонсировал 18-й пакет военной помощи для Украины. Глава финского правительства заявил, что Хельсинки намерены принять активное участие в восстановлении Украины.

Также сообщалось, что экс-президент Франции Саркози публично осудил США и ЕС за предоставление военной помощи Украине.