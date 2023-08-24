Экс-президент Франции Саркози: украинский конфликт не ослабит Россию

Экс-президент Франции Саркози призвал к дипломатическому разрешению украинского конфликта, отметив, что этот конфликт не ослабит Россию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Путь дипломатии и переговоров не был достаточно использован для решения украинского конфликта, необходимо искать дипломатическое решение конфликта. Такое заявление сделал экс-президент Франции Николя Саркози в среду 23 августа.

«Необходимы переговоры, а вопрос о вступлении Украины в НАТО усугубит ситуацию», - сказал Саркози в эфире телеканала TF1 в среду, отметив, что «уничтожить Россию» для выхода из конфликта не получится.

«Европа и мир танцуют на краю вулкана», - сказал политик, напомнив, что Россия является крупнейшей мировой ядерной державой и подчеркнув, что Европе необходимо выстраивать с Россией долгосрочные отношения.

Член палаты представителей, конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин призвала Вашингтон свести свое участие в конфликте на Украине к посредничеству в проведении мирных переговоров и прекратить финансирование Киева.

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал предстоящий политический сезон сложным для Киева, отметив, что все больше стран призывают к переговорам с Москвой.