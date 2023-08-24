Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 августа 2023 23:28

Президент Новак: Венгрия готова включиться в переговоры по «формуле Зеленского»

Политик предложила посредничество Венгрии в дипломатическом урегулировании украинского конфликта
Мария ПАВЛОВА
Президент Венгрии Новак заявила о готовности к посредничеству в мирных переговорах по "формуле Зеленского",

Президент Венгрии Новак заявила о готовности к посредничеству в мирных переговорах по "формуле Зеленского",

Фото: REUTERS

Президент Венгрии Каталин Новак предложила свою страну в качестве посредника в дипломатическом урегулировании украинского конфликта. Об этом Новак сказала во время форума «Крымская платформа», который проходил в Киеве.

«Венгрия готова сыграть посредническую роль в налаживании мирных переговоров», - цитирует ТАСС президента Новак.

Политик добавила, что Венгрия продолжит предоставлять Киеву гуманитарную помощь.

Ранее экс-президент Франции Саркози заявил, что украинский конфликт не ослабит Россию и призвал искать дипломатические пути его решения.

Также сообщалось, что член палаты представителей, конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин призвала Вашингтон свести свое участие в конфликте на Украине к посредничеству в проведении мирных переговоров и прекратить финансирование Киева.

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал предстоящий политический сезон сложным для Киева, отметив, что все больше стран призывают к переговорам с Москвой.