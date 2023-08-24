Президент Новак: Венгрия готова включиться в переговоры по «формуле Зеленского»

Президент Венгрии Новак заявила о готовности к посредничеству в мирных переговорах по "формуле Зеленского", Фото: REUTERS

Президент Венгрии Каталин Новак предложила свою страну в качестве посредника в дипломатическом урегулировании украинского конфликта. Об этом Новак сказала во время форума «Крымская платформа», который проходил в Киеве.

«Венгрия готова сыграть посредническую роль в налаживании мирных переговоров», - цитирует ТАСС президента Новак.

Политик добавила, что Венгрия продолжит предоставлять Киеву гуманитарную помощь.

Ранее экс-президент Франции Саркози заявил, что украинский конфликт не ослабит Россию и призвал искать дипломатические пути его решения.

Также сообщалось, что член палаты представителей, конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин призвала Вашингтон свести свое участие в конфликте на Украине к посредничеству в проведении мирных переговоров и прекратить финансирование Киева.

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал предстоящий политический сезон сложным для Киева, отметив, что все больше стран призывают к переговорам с Москвой.