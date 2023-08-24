Немецкий генерал Картер назвал ошибку ВСУ

Германский отставной генерал назвал ошибку ВСУ в ходе наступления. Фото: REUTERS

Основной ошибкой ВСУ в процессе летнего наступления является то, что украинские военные применяют тактику лобовых атак. Такую оценку действиям украинской армии дал генерал-лейтенант вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.

Картер в беседе с Die Welt назвал российскую систему обороны «блестящей» и предположил, что ВСУ вынуждены будут прибегнуть «к другой тактике». Эксперт предположил, что именно для этого Киев просит у Запада оружие дальнего действия.

Ранее политолог Соскин заявил, что последний резерв ВСУ несет потери в Запорожье и объяснил, почему Киев засекретил данные о потерях ВСУ в ходе наступления.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский признал, что наступление Вооруженных сил страны продвигается очень тяжело. Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

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