В Донецке загорелся магазин после обстрела ВСУ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Магазин загорелся в Донецке в ночь на четверг 24 августа после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что расчеты пожарной службы занимаются тушением пожара. Также сообщается, что украинские снаряды попали на территорию больницы имени Вишневского. В одном из корпусов больницы пострадали стены и стекла.

Напомним, трое мирных жителей погибли в результате атаки беспилотника украинских войск по территории санатория в селе Лавы Валуйского городского округа в Белгородской области.

Один человек погиб и трое пострадали при обстреле ВСУ шахты в Донецке. Сама шахта также получила повреждения.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотника повредили жилой дом, магазин и ангар в Химках.

Также сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью беспилотник Вооруженных сил Украины, сообщает Министерство обороны РФ.

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