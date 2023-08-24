Семья с трехлетним ребенком погибла на пожаре в Амурской области

Семья с трехлетним ребенком погибла во время пожара. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина, женщина и трехлетний ребенок погибли на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Сообщается, что пожар произошел вечером 23 августа в жилом доме в селе Николаевска Бурейского округа. В огне погибла женщина, ее гражданский муж и их трехлетний ребенок.

«Прокуратурой Бурейского района организована проверка по факту пожара, в котором погибла семья», - сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее двое детей в возрасте 10 и 13 лет погибли на пожаре в Алтайском крае.

Также сообщалось, что шестилетний мальчик и его бабушка погибли при пожаре в Ступино. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

В мае 2023 года в Пермском крае на пожаре погибли двое детей и двое взрослых. От огня у многоквартирного дома рухнула крыша.

На сайте KP.RU отец двоих малышей рассказал, почему они погибли, пока он спасался из горящей квартиры в Комсомольске.