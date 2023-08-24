Маск намерен подать в суд на фонд Сороса за подавление свободы слова

Илон Маск заявил о намерении соцсети Х подать в суд на фонд Сороса за подавление свободы слова. Фото: REUTERS

Американский предприниматель Илон Маск намерен подать в суд на фонд известного финансиста Джорджа Сороса за подавление свободы слова. Об этом Маск написал в социальной сети Х.

Речь идет о фонде «Открытое общество»*, который признан нежелательной организацией в России с 2015 года.

«Так точно. Х подаст в суд, чтобы остановить это», - написал Маск в соцсети Х в ответ на пост журналиста Скаллана. В своей публикации Скаллан утверждает, что организации, финансируемые фондом Сороса, подавляют свободу слова в Шотландии и Ирландии.

Ранее сообщалось, что Джордж Сорос платил украинским «экспертам» за фейки о спецоперации. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что финансист и филантроп Джордж Сорос потратил $131 млн на подкуп журналистов крупнейших американских СМИ.

Как архитектор цветных революций Сорос ещё 30 лет назад предсказал нынешний конфликт Запада с Россией, читайте здесь на KP.RU.

*Организация признана нежелательной в России.