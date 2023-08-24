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НовостиВ мире24 августа 2023 5:14

Белый дом ознакомился с информацией о крушении самолета Пригожина под Тверью

Байден в курсе произошедшего
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Белый дом ознакомился с информацией о крушении самолета Пригожина под Тверью

Белый дом ознакомился с информацией о крушении самолета Пригожина под Тверью

Фото: Кадр видео

Белый дом ознакомился с информацией о крушении бизнес-джета под Тверью, на борту которого, предположительно, был Евгений Пригожин, и не удивится, если гибель предпринимателя подтвердится. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон.

«Мы видели данные сообщения. Если они подтвердятся, ни для кого это не должно стать сюрпризом», - заявил представитель Совета национальной безопасности США.

Белый дом также заявил, что президент США Джо Байден уже в курсе произошедшего.

Напомним, частный самолет Embraer потерпел крушение в Бологовском районе Тверской области в минувшую среду, 23 августа. МЧС России сообщило, что на борту бизнес-джета было десять человек, в том числе три члена экипажа, все из которых погибли.

Как писал сайт KP.RU, позже Росавиация заявила, что на борту разбившегося самолета находились Евгений Пригожин, а также Дмитрий Уткин. Ведомство также представило имена всех пассажиров воздушного судна.