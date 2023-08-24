Экс-разведчик США Риттер предрек Украине участь Японии 1945 года Фото: REUTERS

Власти Украины обязательно подпишут капитуляцию, как это сделала Япония во Второй мировой войне, считает бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

«Именно НАТО предложила сделку. Россия ничем не торгует. Вспомните Токийский залив, 2 сентября 1945 года. Это твое будущее – наслаждайся», – прокомментировал он пост Владимира Зеленского в соцсети X, в котором политик заявил, что Украина не будет торговать людьми и своей территорией.

Как писал сайт KP.RU, в конце июля президент РФ Владимир Путин на полях саммита Россия - Африка заявил об отказе Украины вести диалог с российской стороной по решению ряда вопросов. Он напомнил, что украинский лидер принял соответствующий декрет. Москва неоднократно заявляля, что готова к переговорам, но не может их навязывать, подчеркнул глава российского государства.